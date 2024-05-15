Блинкен допустил возможность встречи Зеленского и Байдена в течение следующих недель

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ожидает, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден будут иметь возможность встретиться в течение следующих недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

По его словам, он ожидает, что президенты Украины и США будут иметь возможность встретиться на протяжении следующих недель. В то же время он не уточнил, когда именно лидеры стран могут встретиться.

"Среди прочего, мы хотим подписать двустороннее соглашение о безопасности, и мы на пороге его заключения", – отметил Блинкен.

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В то же время госсекретарь отметил, что у него нет никаких анонсов относительно участия, в частности, президента США Джо Байдена в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, но отметил, что США работают над поддержкой этой инициативы.

"Мы поддерживаем Саммит мира, и мы будем там мощно представлены", – указал Блинкен.

Как известно, летом Зеленский должен посетить США для участия в саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

Накануне Блинкен заявил, что будущее двустороннее соглашение по безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.

Напомним, в начале мая президент Зеленский заявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.

После этого в Офисе президента заявили об "ощутимом прогрессе" в работе Украины и США над соглашением и выразили надежду, что финальный текст согласуют уже в мае.

Украина уже подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия.