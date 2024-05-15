У Британії судять двох звинувачених у змові з метою вбивства євреїв

Двоє чоловіків постали перед судом у Великій Британії за звинуваченням у плануванні нападу та вбивства членів єврейської громади та інших осіб з використанням автоматичної зброї на північному заході Англії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У заяві поліції Великого Манчестера йдеться, що 36-річному Валіду Саадауї та 50-річному Амару Хусейну пред'явили звинувачення в підготовці терористичних актів.

Водночас молодшого брата Саадауї, 35-річного Білеля, звинуватили у нерозкритті інформації про терористичний акт.

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Прокурори заявили, що Саадауї та Хуссейн планували здійснити теракт, на який їх надихнуло терористичне угруповання "Ісламська держави", для чого планували використати автоматичну зброю.

Їхніми цілями були єврейська громада на північному заході Англії, а також співробітники правоохоронних органів і військовослужбовці.

За версією слідства, двоє звинувачених готували теракти у період з 13 грудня 2023 року до минулого четверга, повідомляє AP.

Минулого тижня їх арештувала поліція Великого Манчестера. Вони були затримані без права на заставу та мають з'явитися 24 травня на слухання в Центральному кримінальному суді.

Єврейський консультативний орган з питань безпеки, Community Security Trust (CST), заявив, що ці звинувачення є дуже серйозними та є частиною тенденції до зростання рівня антисемітської злочинності.

"Це черговий випадок, який демонструє, чому єврейська громада потребує настільки широких заходів безпеки, та чому наше постійне партнерство з поліцією й урядом є настільки життєво важливим", – йдеться в заяві CST.

Раніше у Парижі вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні.

На початку травня стало відомо, що з моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували понад 100 злочинів на ґрунті антисемітської ненависті – що в п'ять разів більше, ніж за той самий період роком раніше.

Ще в листопаді 2023 року Європейська комісія заявила, що європейські євреї знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.