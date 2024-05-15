У Греції умовно засудили українських туристів, які домагалися неповнолітніх дівчат

Суд грецьких Салонік засудив двох українських туристів до 12 місяців позбавлення волі з відстрочкою на три роки, визнавши їх винними у сексуальних домаганнях до трьох дівчат віком від 12 до 14 років у ніч на Велику Суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Дві дівчинки розповіли суду, що чоловіки підійшли до них з випивкою в руках біля залізничного вокзалу міста, заговорили з ними "мовою, яку вони не розуміли", а потім помацали їх.

Двоє обвинувачених, віком 26 і 42 роки, розповіли, що приїхали до Греції на Великдень зі своїм другом.

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Свої дії вони пояснили "радістю воскресіння".

"У нашій країні є традиція обійматися в ніч воскресіння", – сказав 42-річний чоловік.

Нагадаємо, у квітні міністерство оборони Франції оголосило про нові заходи та внутрішнє розслідування у зв'язку зі звинуваченнями у безкарності за сексуальне насильство в армії після того, як у ЗМІ набула резонансу історія колишньої військовослужбовиці.