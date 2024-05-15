В Греции условно осудили украинских туристов, домогавшихся несовершеннолетних девушек

Суд греческих Салоник приговорил двух украинских туристов к 12 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года, признав их виновными в сексуальных домогательствах к трем девушкам в возрасте от 12 до 14 лет в ночь на Великую Субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Две девочки рассказали суду, что мужчины подошли к ним с выпивкой в руках возле железнодорожного вокзала города, заговорили с ними "на языке, который они не понимали", а затем потрогали их.

Двое обвиняемых, в возрасте 26 и 42 года, рассказали, что приехали в Грецию на Пасху со своим другом.

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Свои действия они объяснили "радостью воскресения".

"В нашей стране есть традиция обниматься в ночь воскресения", – сказал 42-летний мужчина.

Напомним, в апреле министерство обороны Франции объявило о новых мерах и внутреннем расследовании в связи с обвинениями в безнаказанности за сексуальное насилие в армии после того, как в СМИ получила резонанс история бывшей военнослужащей.