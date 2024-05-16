Молдовский беглый олигарх Шор заявил, что получил паспорт РФ

Молдавский олигарх-беглец Илан Шор заявил, что является гражданином Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью российскому блогеру "Стас Ай, Как Просто", сообщает "Европейская правда".

В обнародованном видео разговора Шор рассказал, что у него есть российское гражданство.

"Сегодня я являюсь гражданином Российской Федерации", – отметил беглый олигарх-беглец.

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Молдовский портал NewsMaker напоминает, что в феврале Шор, который находится в России, в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости заявил, что рассматривает возможность переехать туда из Израиля.

Позже Шор рассказывал, что у него пока нет российского гражданства, но он намерен подать документы, чтобы его получить.

В прошлом месяце парламент Молдовы в первом чтении принял законопроект, предусматривающий возможность инициировать лишение гражданства Молдовы лиц, оказавшихся под международными санкциями.

Проект предусматривает, что Служба информации и безопасности сможет рассматривать возможность лишения гражданства лиц-граждан Молдовы, попавших под международные санкции, и, в зависимости от обстоятельств, инициировать процедуру лишения гражданства.

По требованиям законопроекта и конституции Молдовы, одним из условий лишения гражданства является то, что человек после этого не должен стать апатридом, то есть лицом без гражданства. Признанное наличие у Шора российского гражданства убирает эту преграду в случае запуска такой процедуры.

Напомним, в прошлом году ЕС создал новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы.

На его основе под санкции ЕС попали молдовские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

Позже к санкциям за дестабилизацию Молдовы присоединились Канада и Норвегия.