Премьер Дании поедет к Макрону, чтобы обсудить поддержку Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен совершит визит в Париж, где у нее запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-служба датского правительства, информирует "Европейская правда".

Встреча Фредериксен с Макроном состоится в пятницу, 17 мая, в Елисейском дворце.

"Этот визит предоставит возможность подтвердить решительную поддержку Украины", – отметили в правительстве Дании.

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Кроме того, лидеры стран обсудят вопросы стратегической повестки дня ЕС, безопасности и обороны, европейской конкурентоспособности и "зеленого" перехода.

"Поддержка Украины стоит на первом месте, и она находится в центре всех дискуссий на международной арене. Украина срочно нуждается в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны. Мы должны продолжать оказывать помощь", – сказала Фредериксен.

По ее словам, развязанная РФ война против Украины также влияет и на остальную Европу.

"Международный порядок под угрозой. Мы не можем воспринимать мир и свободу на нашем континенте как должное. Это требует действий. Мы должны инвестировать в нашу оборону, укреплять нашу конкурентоспособность, чтобы обеспечить глобальное влияние Европы и стоять вместе с нашими близкими союзниками, такими как Франция. Будущее Европы поставлено на карту. Я с нетерпением жду разговора с президентом Макроном", – добавила премьер Дании.

Напомним, в апреле Фредериксен обсудила с польским премьером Дональдом Туском идею "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

Недавно Фредериксен призвала другие европейские страны последовать примеру Германии и поставить Украине больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.