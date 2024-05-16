В Италии ультраправые хотят убрать флаги ЕС с госучреждений
Итальянская ультраправая партия "Лига" в четверг заявила, что хочет изменить закон и убрать флаги Европейского Союза с государственных учреждений, стремясь укрепить свою евроскептическую репутацию в преддверии евровыборов в следующем месяце.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Лидер "Лиги" Маттео Сальвини, чьи электоральные успехи в последние годы ухудшились, отошел от радикальной платформы, чтобы привлечь евроскептически настроенных избирателей и усилить поддержку своей партии, которая является частью коалиции премьер-министра Джорджии Мелони.
Сенатор Клаудио Борги – убежденный евроскептик и кандидат на европейских выборах – заявил, что перед госучреждениями должен вывешиваться только национальный флаг Италии, а также баннеры, представляющие регионы.
Борги заявил, что внесет законопроект об отмене закона 1998 года, который требует, чтобы над государственными учреждениями Италии вывешивался флаг ЕС, назвав его нонсенсом.
"Лига" является частью праворадикальной группы "Идентичность и демократия" в Европарламенте, в которую входят французское "Национальное объединение", австрийская Партия свободы и партия "Альтернатива для Германии".
Сейчас "Идентичность и демократия" является шестой по величине группой в Европарламенте, но последние опросы ставят ее на четвертую позицию, где она немного отстает от либералов.
"Лига", которая получила 34% голосов на последних выборах в Европарламент в 2019 году, сейчас набирает лишь около 9%, а партия "Братья Италии" Мелони, самая популярная группа в Италии с 27%, заменяет ее как ведущую силу на итальянском правом фланге.
В рамках стремления восстановить популярность партии Сальвини выдвинул кандидатом Роберто Ванначчи, генерала армии, который в прошлом году вызвал возмущение за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток.
В апреле в парламенте Италии провалилась попытка объявить вотум недоверия вице-премьеру, лидеру ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини за его связи с РФ.