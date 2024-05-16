В Италии ультраправые хотят убрать флаги ЕС с госучреждений

Итальянская ультраправая партия "Лига" в четверг заявила, что хочет изменить закон и убрать флаги Европейского Союза с государственных учреждений, стремясь укрепить свою евроскептическую репутацию в преддверии евровыборов в следующем месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини, чьи электоральные успехи в последние годы ухудшились, отошел от радикальной платформы, чтобы привлечь евроскептически настроенных избирателей и усилить поддержку своей партии, которая является частью коалиции премьер-министра Джорджии Мелони.

Сенатор Клаудио Борги – убежденный евроскептик и кандидат на европейских выборах – заявил, что перед госучреждениями должен вывешиваться только национальный флаг Италии, а также баннеры, представляющие регионы.

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Борги заявил, что внесет законопроект об отмене закона 1998 года, который требует, чтобы над государственными учреждениями Италии вывешивался флаг ЕС, назвав его нонсенсом.

"Лига" является частью праворадикальной группы "Идентичность и демократия" в Европарламенте, в которую входят французское "Национальное объединение", австрийская Партия свободы и партия "Альтернатива для Германии".

Сейчас "Идентичность и демократия" является шестой по величине группой в Европарламенте, но последние опросы ставят ее на четвертую позицию, где она немного отстает от либералов.

"Лига", которая получила 34% голосов на последних выборах в Европарламент в 2019 году, сейчас набирает лишь около 9%, а партия "Братья Италии" Мелони, самая популярная группа в Италии с 27%, заменяет ее как ведущую силу на итальянском правом фланге.

В рамках стремления восстановить популярность партии Сальвини выдвинул кандидатом Роберто Ванначчи, генерала армии, который в прошлом году вызвал возмущение за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток.

В апреле в парламенте Италии провалилась попытка объявить вотум недоверия вице-премьеру, лидеру ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини за его связи с РФ.