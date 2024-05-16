Италия за 1,4 млрд евро продала долю в энергокомпании, чтобы сократить госдолг

Италия продала пакет акций на сумму около 1,4 млрд евро в нефтяной компании Eni, пытаясь уменьшить свой значительный государственный долг.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Офис премьера Италии Джорджии Мелони в среду закрыл размещение около 2,8% акций контролируемой государством энергетической компании.

В целом Рим работает над планом продажи акций в компаниях на сумму около 20 млрд евро до 2026 года, в частности доли в старейшем в мире банке Banca Monte dei Paschi di Siena и национальном операторе почтовой связи Poste Italiane.

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Полученные средства должны использовать для сокращения долга, который в конце прошлого года колебался на уровне 137% от объема дохода страны.

Энергетическая компания Eni, рыночная стоимость которой составляет около 49 млрд евро, за последние годы расширила свою деятельность в сфере добычи природного газа и возобновляемых источников энергии.

Ранее в правящей коалиции Италии возникли споры из-за одобрения новых ограничений по стимулированию ремонта жилья домовладельцами на фоне стремлений правительства уменьшить дефицит бюджета.

Перед этим журналисты итальянского общественного вещателя RAI 6 мая объявили забастовку, протестуя против контроля со стороны премьер-министра Джорджии Мелони и обвинив ее в попытке превратить телеканал в "рупор правительства".