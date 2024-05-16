Минобороны Греции отрицает тайные поставки оружия Украине

Министр обороны Греции Никос Дендиас в четверг опроверг сообщения СМИ о том, что Греция тайно отправляет в Украину 250 контейнеров с вооружением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Греция поставляла Украине оружие и боеприпасы в течение последних двух лет, но объяснила, что не может отправлять оружие, которое является критически важным для ее обороны. Что касается артиллерии, то Греция уже предоставила или напрямую, или через продажу Чешской Республике пушки калибра 155 и 203 мм, а также большое количество снарядов.

"Никакой передачи оружия Украине нет", – сказал Дендиас депутату от "Новых левых" Сиа Анагностопулу во время дебатов в парламенте по законопроекту о создании Центра оборонных инноваций.

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"Мы не скрывали, кому и что мы продаем в рамках международных соглашений страны. Мы продаем устаревшие материалы в Чехию и США, экономя при этом ресурсы, учитывая, что только уничтожение этих материалов превысило бы 100 миллионов евро", – заявил он в парламенте.

Газета Efimeritha ton Syntakton сообщила в своем материале, что греческое оружие и боеприпасы тайно перевозят по железной дороге через Румынию в контейнерах, причем первые два контейнера были отправлены два дня назад со станции Като-Гефира, что неподалеку от Салоник.

В апреле СМИ сообщили, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Лидерам стран, чьи вооруженные силы имеют более десятка систем Patriot плюс другие, такие как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются ни с одной непосредственной угрозой.

Комментируя публикацию СМИ, представитель правительства Греции Павлос Маринакис подчеркнул, что его страна уже оказала "ощутимую помощь" Украине и ее народу.