В Греции планируют тормозить вступление Северной Македонии в ЕС на фоне спора о названии

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил в четверг намерение тормозить вступление Северной Македонии в ЕС после того, как ее новый президент назвала страну "Македонией", что разожгло спор с Афинами относительно названия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Обе страны после долгих и противоречивых переговоров в 2018 году согласились, что соседка Греции будет называться "Северная Македония", а не просто "Македония". Последнее название, по мнению Афин, означает территориальные претензии на одноименную греческую провинцию.

Так называемое Преспанское соглашение, которое предполагало переименование страны, казалось, положило конец 27-летнему спору между Афинами и Скопье и расчистило путь для вступления Северной Македонии в НАТО.

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Тогда Греция заявила, что также поддержит стремление своего соседа вступить в ЕС.

Согласно этому соглашению, греческий парламент должен был утвердить три меморандума, которые предусматривают ускорение процесса вступления Северной Македонии в ЕС, но Афины ждут, полностью ли выполнит соседняя страна условия соглашения.

"Мы не ратифицируем меморандумы, если не будем абсолютно уверены, что другая сторона выполняет все положения соглашения", – заявил Кириакос Мицотакис.

Северомакедонская президент Гордана Силяновская Давкова, которая победила на президентских выборах, во время своей инаугурации использовала прежнее название Северной Македонии, нарушив соглашение между Афинами и Скопье.

В МИД Греции осудили Силяновскую Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Болгария также возмутилась использованием неконституционного названия. В Еврокомиссии напомнили, что выполнение договоренностей с соседями является важным для евроинтеграции Северной Македонии.

Несмотря на это в офисе президента заявили, что она имеет право на использование названия "Македония" в публичных выступлениях, хотя и будет придерживаться официального использования конституционного названия.