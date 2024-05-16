В Греции планируют тормозить вступление Северной Македонии в ЕС на фоне спора о названии
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил в четверг намерение тормозить вступление Северной Македонии в ЕС после того, как ее новый президент назвала страну "Македонией", что разожгло спор с Афинами относительно названия.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Обе страны после долгих и противоречивых переговоров в 2018 году согласились, что соседка Греции будет называться "Северная Македония", а не просто "Македония". Последнее название, по мнению Афин, означает территориальные претензии на одноименную греческую провинцию.
Так называемое Преспанское соглашение, которое предполагало переименование страны, казалось, положило конец 27-летнему спору между Афинами и Скопье и расчистило путь для вступления Северной Македонии в НАТО.
Тогда Греция заявила, что также поддержит стремление своего соседа вступить в ЕС.
Согласно этому соглашению, греческий парламент должен был утвердить три меморандума, которые предусматривают ускорение процесса вступления Северной Македонии в ЕС, но Афины ждут, полностью ли выполнит соседняя страна условия соглашения.
"Мы не ратифицируем меморандумы, если не будем абсолютно уверены, что другая сторона выполняет все положения соглашения", – заявил Кириакос Мицотакис.
Северомакедонская президент Гордана Силяновская Давкова, которая победила на президентских выборах, во время своей инаугурации использовала прежнее название Северной Македонии, нарушив соглашение между Афинами и Скопье.
В МИД Греции осудили Силяновскую Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".
Болгария также возмутилась использованием неконституционного названия. В Еврокомиссии напомнили, что выполнение договоренностей с соседями является важным для евроинтеграции Северной Македонии.
Несмотря на это в офисе президента заявили, что она имеет право на использование названия "Македония" в публичных выступлениях, хотя и будет придерживаться официального использования конституционного названия.