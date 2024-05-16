У Туреччині заявили, що обговорили з Умєровим можливість відновлення "зернової угоди"

Міністерство оборони Туреччини заявило про те, що глава Міноборони України Рустем Умєров перебував з візитом в Анкарі 14 травня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Cumhuriyet.

Радник з питань преси та зв'язків із громадськістю Міноборони Туреччини Зекі Актюрк відповів на запитання про те, що обговорювалося під час візиту міністра оборони України до Анкари.

"Була висловлена наша підтримка незалежності та територіальної цілісності України, наше переконання в необхідності запобігання напруженості в Чорному морі, прихильність безкомпромісному виконанню Конвенції Монтре та наша готовність докласти зусиль з відновлення Чорноморської зернової ініціативи", – зазначив він.

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За його словами, зустріч пройшла "в дуже теплій і конструктивній атмосфері та сприяла подальшому зміцненню наших відносин".

У квітні ЗМІ повідомили, що Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення на тлі морської блокади українських чорноморських портів з боку Росії в липні 2022 року Туреччина та ООН допомогли укласти Чорноморську зернову ініціативу.

У межах угоди Україна змогла безпечно експортувати Чорним морем майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна так званим "зерновим коридором". Але в липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги так і не були виконані.

Зазначимо, що турецька сторона після цього виступала за відновлення "зернового коридору" за участі Росії, тоді як Україна змогла налагодити власний маршрут.