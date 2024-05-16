В Турции заявили, что обсудили с Умеровым возможность возобновления "зерновой сделки"

Министерство обороны Турции заявило о том, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров находился с визитом в Анкаре 14 мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Cumhuriyet.

Советник по вопросам прессы и связей с общественностью Минобороны Турции Зеки Актюрк ответил на вопрос о том, что обсуждалось во время визита министра обороны Украины в Анкару.

"Была выражена наша поддержка независимости и территориальной целостности Украины, наше убеждение в необходимости предотвращения напряженности в Черном море, приверженность бескомпромиссному выполнению Конвенции Монтре и наша готовность приложить усилия по восстановлению Черноморской зерновой инициативы", – отметил он.

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По его словам, встреча прошла "в очень теплой и конструктивной атмосфере и способствовала дальнейшему укреплению наших отношений".

В апреле СМИ сообщили, что Украина и Россия совместно с Турцией два месяца вели переговоры о соглашении по безопасности судоходства в Черном море, которое должны были объявить в конце марта.

Напомним, что после полномасштабного вторжения на фоне морской блокады украинских черноморских портов со стороны России в июле 2022 года Турция и ООН помогли заключить Черноморскую зерновую инициативу.

В рамках соглашения Украина смогла безопасно экспортировать по Черному морю почти 33 миллиона метрических тонн украинского зерна по так называемому "зерновому коридору". Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.

Отметим, что турецкая сторона после этого выступала за восстановление "зернового коридора" с участием России, тогда как Украина смогла наладить собственный маршрут.