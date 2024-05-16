Избранный президент Словакии смог поговорить с раненым премьером Фицо

Избранный президент Словакии Петр Пеллегрини рассказал, что раненый накануне в результате покушения премьер-министр Роберт Фицо находится в сознании, они имели возможность немного поговорить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

По словам Петра Пеллегрини, пока нельзя сказать, что состояние Роберта Фицо полностью вне опасности.

"После короткого визита к Роберту Фицо я вынужден констатировать, что состояние его здоровья все еще остается серьезным", – заявил он.

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По его словам, он смог поговорить с Фицо лишь кратко, поскольку премьер-министр был уставший и находился под воздействием лекарств.

Он сказал лишь несколько слов Пеллегрини.

"Это был очень личный разговор. Мы знаем друг друга более двадцати лет, поэтому это понятно. Он был очень уставший и в сложной ситуации со здоровьем. Мы говорили о том, как я рад, что он выжил, и что я желаю ему скорейшего выздоровления", – рассказал избранный президент.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова и избранный президент Петер Пеллегрини, который еще не вступил в должность, совместно обратились к гражданам в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

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