Пропагандистка российского телеканала "Звезда", которая попала в Тбилиси для освещения акций протеста против закона об "иноагентах", заявила, что их участники расклеивают портреты "Степана Бандеры".

На это обратило внимание грузинское издание Tabula, сообщает "Европейская правда".

В репортаже от 14 мая журналистка "Звезды" Кристина Радомская заявила, что у здания грузинского парламента "стены покрыты лозунгами, наклеены фотографии Степана Бандеры".

На самом же деле, замечает Tabula, на плакатах изображен грузинский поэт-символист Тициан Табидзе. Его фото по Тбилиси расклеивает оппозиционная партия "Европейская Грузия", которая активно участвует в протестах.

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Слева – Тициан Табидзе. Справа – пропагандистка "Звезды" Коллаж: Tabula

Тициан Табидзе был расстрелян во время сталинских репрессий в декабре 1937 года за "регулярные связи с троцкистами" и "шпионаж в пользу Франции". На момент смерти поэту было 42 года.

Российская пропаганда часто использует образ Бандеры для очернения украинцев, утверждая, что Украина – "фашистское" или "нацистское" государство. Телеканал "Звезда", основанный в 2004 году, подведомственный Министерству обороны России.

Москва прямо поддерживает нынешнюю грузинскую власть на фоне массовых протестов против закона об "иноагентах", называя "вмешательством во внутренние дела" Грузии давление стран Запада, которые отговаривают грузинские власти от принятия скандального проекта.

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