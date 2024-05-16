Орбан расстроен, что из-за покушения на Фицо Венгрия теперь должна "бороться за мир" в одиночку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сетует, что из-за покушения его словацкий коллега Роберт Фицо будет отсутствовать на посту в "критические" месяцы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Орбана цитирует представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Орбана, после смены правительства после выборов Словакия начала свой путь к миру, что, по мнению Орбана, было очень полезно для Венгрии.

"Этот процесс был прерван и подорван покушением левого активиста на премьер-министра Словакии", – заявил Виктор Орбан.

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Он назвал месяцы, потерянные из-за отсутствия Роберта Фицо в должности из-за нападения, "критическими".

"Мы сохраняем надежду на его выздоровление, но сейчас мы должны бороться за мир в одиночку", – добавил Орбан.

Он подчеркнул повышенную важность предстоящих выборов в Европейский парламент. "Теперь мы должны бороться с удвоенными усилиями, в одиночку. Крайне важно прекратить насилие и проголосовать за мир 9 июня!" – сказал Орбан.

После ранения Фицо Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на своего словацкого коллегу и друга. СМИ сообщили, что он планирует навестить Фицо в компании сербского президента Александара Вучича.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

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