В Латвии арестовали двух подозреваемых в шпионаже на Россию

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала двух человек, в том числе ранее известного таксиста Сергея Сидорова, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство LETA.

Уголовное дело против этих двух лиц было возбуждено 2 мая в соответствии со статьей Уголовного кодекса о шпионаже – сбор не предусмотренных законом сведений с целью передачи их иностранному государству или иностранной организации непосредственно или через другое лицо, сообщает VDD.

В рамках уголовного процесса VDD провела действия в нескольких местах в Риге и ее окрестностях.

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Согласно информации, полученной в ходе расследования, указанные лица незаконно собирали в Латвии чувствительную информацию о лицах, подозреваемых в шпионаже, а затем передавали ее российским спецслужбам.

Один из задержанных – таксист Сергей Сидоров – ранее уже был обвинен в шпионаже в пользу РФ.

15 мая оба задержанных были помещены под арест. VDD продолжает расследование и будет сообщать больше информации по мере продвижения процесса.

Уголовное дело против Сергея Сидорова по обвинению в шпионаже в пользу России планируется продолжить рассматривать в Рижском городском суде 11 июля.

Рассмотрение дела началось 5 апреля, когда прокурор Зане Лодзиня зачитала обвинение. К Сидорову была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Согласно обвинению, в октябре 2022 года на платформе Telegram вместе с другими каналами была создана группа "Балтийские антифашисты". Вместе они собирали информацию, чтобы помочь России и ее службам атаковать безопасность Латвии.

Телеграм-каналы, которыми руководили "Балтийские антифашисты", регулярно публиковали приглашения для жителей Латвии собирать информацию, полезную для российских спецслужб и разведки. Также публиковались приглашения собирать информацию о развитии оборонной системы Латвии, международном сотрудничестве Латвии, оборонных планах НАТО, практической деятельности стран-членов НАТО в Латвии, а также информацию о поддержке Украины со стороны Латвии.

В некоторых случаях в сообщениях отмечалось, что эта информация будет передана в Следственный комитет России или Федеральную службу безопасности (ФСБ). В свою очередь, информация стратегического и оперативно-тактического характера в первую очередь нужна Главному разведывательному управлению и Генеральному штабу Вооруженных сил России.

Отвечая на эти приглашения, Сидоров, руководствуясь идеологическими мотивами, согласился собирать информацию, зная, что она будет передана российским спецслужбам, подчеркивают в прокуратуре.

В начале мая финский суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении трех студентов-граждан России, которых подозревают в вывозе из Финляндии товаров двойного назначения.

Тогда же стало известно, что в Финляндии объявили редкое подозрение в шпионаже в пользу России.