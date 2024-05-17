Франция отправила в Новую Каледонию большой полицейский контингент

В Новую Каледонию начал прибывать большой контингент французской полиции в рамках масштабной операции по восстановлению контроля над столицей французской заморской территории Нумеа.

Об этом агентству Reuters рассказал французский чиновник на тихоокеанской островной территории, сообщает "Европейская правда".

К вечеру пятницы количество полицейских и жандармов на острове, которым руководит Франция, возрастет с 1700 до 2700.

Верховный комиссар Франции Луи Ле Франк заявил, что после беспорядков, начавшихся в понедельник и приведших к четырем смертям и сотням арестов, ночь на четверг прошла относительно спокойно.

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По его словам, в городе Нумеа все еще остаются точки, где происходят столкновения.

"Подкрепление будет массово прибывать, и немедленно (будет) развернуто для контроля над районами, которые вышли из-под нашего контроля в последние дни... чтобы отвоевать все районы города, которые мы потеряли", – сказал чиновник.

В пятничном заявлении правительства Новой Каледонии говорится о том, что на острове есть запасы продовольствия на два месяца, и проблема заключается в его распределении.

Напомним, с понедельника в Новой Каледонии - заморской территории Франции, которая давно стремится к независимости – начались протесты против конституционной реформы избирательного права, которая позволит голосовать на местных выборах жителям, прожившим на территории 10 лет.

В столкновениях по меньшей мере три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения. Всего же количество раненых превышает 300.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.

В 2021 году Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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