Один из лидеров немецкой коалиции отвергает возможность запретить правопопулистскую "АдГ"

Лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер, занимающий в немецком правительстве должность министра финансов, отвергает идею о запрете деятельности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

После недавнего решения суда, который оставил в силе экстремистский статус "АдГ", активизировались дискуссии о том, не пришло ли время запретить ее деятельность через Федеральный конституционный суд.

Линднер отметил, что препятствия для юридически безупречного решения о запрете партии слишком высоки, добавив, что вместо этого ей следует противостоять через нормальное демократическое соревнование, чтобы "Альтернатива для Германии" не могла выставлять себя жертвой преследований.

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Кристиан Линднер добавил, что политикам стоит думать о том, как говорить со сторонниками партии "не только с моральными аргументами, но и конкретными решениями".

Он отметил, что часть электората заинтересовалась идеями "АдГ" в эпоху Ангелы Меркель из-за недовольства недостатками миграционной политики, но сейчас в этом вопросе наступает "новая эра" на уровне всего ЕС.

Однопартиец Линднера, министр юстиции Марко Бушманн выразил похожее мнение и отметил, что подтверждение экстремистского статуса партии автоматически не является предпосылкой для ее полного запрета.

"Что-то подобное стоит пытаться делать только тогда, когда есть уверенность, что это закончится успехом", – отметил Бушманн.

Он добавил, что считает важнейшим противостоять правопопулистам в обычной политической борьбе, разоблачая их аргументами.

Также на этой неделе суд немецкого города Галле присудил одному из самых известных деятелей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорну Хёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского лозунга в своей речи.