У Франції застрелили чоловіка з ножем, який намагався підпалити синагогу

У французькому Руані поліція застрелила чоловіка, який намагався підпалити синагогу і накинувся на правоохоронців з ножем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, додаткові деталі неофіційно повідомляють ЗМІ.

У своєму Twitter (X) Дарманен повідомив, що поліція вранці 17 травня нейтралізувала у Руані "озброєну особу, яка явно намагалася підпалити синагогу міста". Він подякував правоохоронцям за реагування і виявлену сміливість.

À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage. Реклама: May 17, 2024

Le Figaro з посиланням на свою інформацію від поліції зазначає, що поліція приїхала на місце близько 6:45 після повідомлення про те, що над синагогою видно дим. Вони виявили на даху чоловіка, той виявився озброєний ножем з лезом довжиною понад 20 см і металевим прутом і, спустившись, намагався завдати поранень одному з поліцейських, після чого той застосував свою зброю.

У нападника не було при собі ніяких документів, його особу встановлюють.

Прокуратура Руана відкрила розслідування за фактом умисного підпалу релігійної установи та за фактом умисного застосування сили проти особи на державній службі.

Мер Руана Ніколя Має-Россіньоль заявив, що ця спроба підпалу була нападом не лише на місцеву єврейську громаду, а й шокувала все місто.

Нагадаємо, у квітні невідомий спробував здійснити підпал синагоги у німецькому місті Ольденбург, що у Нижній Саксонії, але пожежа не встигла розгорітися. Після того сотні мешканців міста вийшли на акцію солідарності з єврейською громадою.

На початку травня була спроба підпалу синагоги у Варшаві, після того затримали одну особу.