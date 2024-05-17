Во Франции застрелили мужчину, пытавшегося поджечь синагогу

Во французском Руане полиция застрелила мужчину, который пытался поджечь синагогу и набросился на правоохранителей с ножом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, дополнительные детали неофициально сообщают СМИ.

В своем Twitter (X) Дарманен сообщил, что полиция утром 17 мая нейтрализовала в Руане "вооруженного человека, который явно пытался поджечь городскую синагогу". Он поблагодарил правоохранителей за реагирование и проявленную смелость.

À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage. Реклама: May 17, 2024

Le Figaro со ссылкой на свою информацию от полиции отмечает, что полиция приехала на место около 6:45 после сообщения о том, что над синагогой виден дым. Они обнаружили на крыше мужчину, тот оказался вооружен ножом с лезвием длиной более 20 см и металлическим прутом. Спустившись, Мужчина пытался ранить одного из полицейских, после чего тот применил свое оружие.

У нападавшего не было при себе никаких документов, его личность устанавливается.

Прокуратура Руана открыла расследование по факту умышленного поджога религиозного учреждения и по факту умышленного применения силы против лица на государственной службе.

Мэр Руана Николя Майе-Россиньоль заявил, что эта попытка поджога была нападением не только на местную еврейскую общину, но и шокировала весь город.

Напомним, в апреле неизвестный попытался совершить поджог синагоги в немецком городе Ольденбург, что в Нижней Саксонии, но пожар не успел разгореться. После этого сотни жителей города вышли на акцию солидарности с еврейской общиной.

В начале мая была попытка поджога синагоги в Варшаве, после чего задержали одного человека.