У Стокгольмі поліція оточила територію біля посольства Ізраїлю через підозри у стрілянині
Шведська поліція у п’ятницю затримала кількох людей і оточила район біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі, оскільки патруль почув щось схоже на постріли.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Кілька людей було затримано і розпочато розслідування за підозрою у скоєнні тяжкого злочину із застосуванням зброї, додали в поліції.
Поліція відмовилася коментувати, чи є зв'язок між інцидентом і ізраїльським посольством.
"У зв'язку з розслідуванням, що триває, були зроблені висновки, які посилюють підозри в тому, що сталася стрілянина", – додали правоохоронці.
Район, де зафіксували інцидент, розташований між столичним мостом Юргорден, Нобелівським парком і церквою Оскара. Тут розташоване посольство Ізраїлю в Швеції.
Причому будівля диппредставництва знаходиться у закритій зоні.
Раніше у Франції поліція застрелила чоловіка, який намагався підпалити синагогу і накинувся на правоохоронців з ножем.
На початку травня була спроба підпалу синагоги у Варшаві, після того затримали одну особу.