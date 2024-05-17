У Стокгольмі поліція оточила територію біля посольства Ізраїлю через підозри у стрілянині

Шведська поліція у п’ятницю затримала кількох людей і оточила район біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі, оскільки патруль почув щось схоже на постріли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кілька людей було затримано і розпочато розслідування за підозрою у скоєнні тяжкого злочину із застосуванням зброї, додали в поліції.

Поліція відмовилася коментувати, чи є зв'язок між інцидентом і ізраїльським посольством.

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"У зв'язку з розслідуванням, що триває, були зроблені висновки, які посилюють підозри в тому, що сталася стрілянина", – додали правоохоронці.

Район, де зафіксували інцидент, розташований між столичним мостом Юргорден, Нобелівським парком і церквою Оскара. Тут розташоване посольство Ізраїлю в Швеції.

Причому будівля диппредставництва знаходиться у закритій зоні.

Раніше у Франції поліція застрелила чоловіка, який намагався підпалити синагогу і накинувся на правоохоронців з ножем.

На початку травня була спроба підпалу синагоги у Варшаві, після того затримали одну особу.