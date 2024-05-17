В Стокгольме полиция оцепила территорию возле посольства Израиля из-за подозрений в стрельбе

Шведская полиция в пятницу задержала нескольких человек и оцепила район возле посольства Израиля в Стокгольме, поскольку патруль услышал что-то похожее на выстрелы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несколько человек были задержаны и начато расследование по подозрению в совершении тяжкого преступления с применением оружия, добавили в полиции.

Полиция отказалась комментировать, есть ли связь между инцидентом и израильским посольством.

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"В связи с продолжающимся расследованием были сделаны выводы, которые усиливают подозрения в том, что произошла стрельба", – добавили правоохранители.

Район, где зафиксировали инцидент, находится между столичным мостом Юргорден, Нобелевским парком и церковью Оскара. Здесь расположено посольство Израиля в Швеции.

Причем здание диппредставительства находится в закрытой зоне.

Ранее во Франции полиция застрелила мужчину, который пытался поджечь синагогу и набросился на правоохранителей с ножом.

В начале мая была попытка поджога синагоги в Варшаве, после того задержали одного человека.