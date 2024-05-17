В Стокгольме полиция оцепила территорию возле посольства Израиля из-за подозрений в стрельбе
Шведская полиция в пятницу задержала нескольких человек и оцепила район возле посольства Израиля в Стокгольме, поскольку патруль услышал что-то похожее на выстрелы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Несколько человек были задержаны и начато расследование по подозрению в совершении тяжкого преступления с применением оружия, добавили в полиции.
Полиция отказалась комментировать, есть ли связь между инцидентом и израильским посольством.
"В связи с продолжающимся расследованием были сделаны выводы, которые усиливают подозрения в том, что произошла стрельба", – добавили правоохранители.
Район, где зафиксировали инцидент, находится между столичным мостом Юргорден, Нобелевским парком и церковью Оскара. Здесь расположено посольство Израиля в Швеции.
Причем здание диппредставительства находится в закрытой зоне.
Ранее во Франции полиция застрелила мужчину, который пытался поджечь синагогу и набросился на правоохранителей с ножом.
В начале мая была попытка поджога синагоги в Варшаве, после того задержали одного человека.