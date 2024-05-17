Зеленский оптимистичен в вопросе переговоров с ЕС: "Даже сложные партнеры стали проще"

Президент Украины Владимир Зеленский оптимистически настроен по поводу шансов в ближайшее время начать с ЕС переговоры о членстве и говорит о прогрессе в сближении позиций со "сложными партнерами".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит пресс-служба Офиса президента.

Зеленский сказал, что Украина с точки зрения процедур сделала все необходимое, чтобы процесс переговоров можно было начинать, и "осталась только политика".

"Инструментально и операционно мы сделали все, чтобы в июне ЕС открыл Украине переговоры. Я думаю, что там все выйдет. Даже сложные партнеры сегодня стали немножко проще. Мы активно с ними работали", – сказал Владимир Зеленский.

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Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС надеется на их фактическое начало в конце июня.

Президент Европарламента Роберта Метсола во время последнего приезда в Киев также сказала, что прогнозирует начало переговоров до конца первого полугодия 2024 года.

Такие сроки связаны в том числе с тем, что с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит от Бельгии к Венгрии.

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