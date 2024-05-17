У Німеччині починається суд над ймовірним керівником сирійських проурядових бойовиків

У п'ятницю в північнонімецькому портовому місті Гамбурзі розпочинається судовий процес над 47-річним сирійцем, якого звинувачують у воєнних злочинах у Сирії, скоєних воєнізованими проурядовими формуваннями у період між 2012 і 2015 роками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила чоловіка у 21 пункті злочинів проти людяності та воєнних злочинах.

За словами речника Ганзейського вищого регіонального суду, обвинуваченого, який в'їхав до Німеччини в лютому 2016 року, затримали у північно-західному місті Бремен у серпні минулого року.

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Як один з лідерів угруповання "Шабіха", обвинувачений, стверджує слідство, брав участь у знущаннях та поневоленні цивільних осіб, а також у мародерстві.

Сирійських проурядових бойовиків звинувачують у тому, що вони свавільно затримували людей на пропускних пунктах у столиці Дамаску з метою вимагання викупу, примусу до праці або катувань.

Вважається, що у співпраці з підрозділом військової секретної служби вони застосовували насильство для придушення опозиційних виступів.

Раніше Окружний суд Гааги 22 січня визнав бійця сирійського проурядового ополчення "Бригади Аль-Кудса" винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності за співучасть у тортурах й незаконному арешті та засудив його до 12 років ув'язнення.

Це рішення стало першим випадком, коли суд у Нідерландах засудив людину за злочини, скоєні під час війни в Сирії з боку режиму президента Башара Асада.

Кілька подібних вироків раніше було і в Німеччині. Приміром, у січні 2022 року тамтешній суд засудив колишнього сирійського полковника до довічного ув'язнення за злочини проти людяності.