В Германии начинается суд над вероятным руководителем сирийских проправительственных боевиков

В пятницу в северогерманском портовом городе Гамбурге начинается судебный процесс над 47-летним сирийцем, которого обвиняют в военных преступлениях в Сирии, совершенных военизированными проправительственными формированиями в период между 2012 и 2015 годами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Федеральная прокуратура Германии обвинила мужчину в 21 пункте преступлений против человечности и военных преступлениях.

По словам спикера Ганзейского высшего регионального суда, обвиняемого, который въехал в Германию в феврале 2016 года, задержали в северо-западном городе Бремен в августе прошлого года.

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Как один из лидеров группировки "Шабиха", обвиняемый, утверждает следствие, участвовал в издевательствах и порабощении гражданских лиц, а также в мародерстве.

Сирийских проправительственных боевиков обвиняют в том, что они своевольно задерживали людей на пропускных пунктах в столице Дамаска с целью вымогательства выкупа, принуждения к труду или пыток.

Считается, что в сотрудничестве с подразделением военной секретной службы они применяли насилие для подавления оппозиционных выступлений.

Ранее Окружной суд Гааги 22 января признал бойца сирийского проправительственного ополчения "Бригады Аль-Кудса" виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности за соучастие в пытках и незаконном аресте и приговорил его к 12 годам заключения.

Это решение стало первым случаем, когда суд в Нидерландах осудил человека за преступления, совершенные во время войны в Сирии со стороны режима президента Башара Асада.

Несколько подобных приговоров ранее было и в Германии. К примеру, в январе 2022 года тамошний суд приговорил бывшего сирийского полковника к пожизненному заключению за преступления против человечности.