Глава МЗС Естонії відповів на погрози Рамзана Кадирова

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна відреагував на погрози лідера Чечні Рамзана Кадирова вдарити по балтійській країні "Кинджалами".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров у четвер опублікував у Telegram пост із закликом завдати ракетного удару по Естонії. Політик був обурений ухваленим у середу в Естонії законом, який дає змогу використовувати активи російських громадян, заморожені на підставі міжнародних санкцій, для компенсації збитків, завданих Україні війною.

У своєму пості Кадиров зазначив, що Естонія завжди вирізнялася антиросійською політикою. "Але спокійно спостерігати, як під боком пижиться і тужиться сусід, мріючи завдати максимум шкоди твоїй країні, ми теж не маємо права, – написав він, додавши, що на такі кроки потрібно реагувати рішуче і жорстко. – Тому вважаю, що точки ухвалення подібних рішень щодо відвертого пограбування нашої країни мають стати метою номер один для точкового ракетного удару!"

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Кадиров заявив, що "не варто на все це дивитися, зціпивши зуби, терпляче або великодушно". "Упевнений, результативні прильоти кількох умовних "Кинджалів" швидко приведуть до тями найбільш "гарячі" естонські голови", – підсумував він.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна визнав, що слова Кадирова слід сприймати як підтвердження того, що ухвалене рішення про росактиви було правильним.

"Це дуже ясно показує, що ми йдемо єдиним правильним шляхом", – сказав про погрозу Кадирова Тсахкна. Він нагадав, що подібні кроки Естонії завжди супроводжувалися гострою реакцією з боку Росії.

Тсахкна пояснив, що Естонія хоче створити казус, згідно з яким можна використати заморожені активи Росії вже під час війни і передати їх на підтримку України. І якщо ще пів року тому пропозицію Естонії зустрічали не так тепло, то зараз все змінилося, і частина пакетів допомоги США Україні також складається з російських активів.

"Це одна з найболючіших речей, яких боїться Путін", – додав міністр. Він заявив, що до всіх загроз слід ставитися серйозно, але Естонія продовжуватиме цей шлях. "Наше завдання – притягнути Путіна до відповідальності і допомогти Україні", – наголосив Тсахкна.

"Росія погрожувала Європі та НАТО ескалацією протягом цих двох років і ще довше, – сказав міністр. – Ми дуже ясно говоримо, що президент Росії Путін грає на наших страхах, але ми не боїмося. Такі погрози ескалації ніколи не були реалізовані, і нам потрібно говорити з Путіним так, щоб подивитися йому прямо в обличчя і сказати, яка правда насправді".

Минулого тижня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі, на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.

Більше про план Брюсселя читайте у статті Повільне розмороження: які наслідки матиме рішення ЄС щодо арештованих російських активів.