Швеція посилює охорону єврейських будівель після стрілянини біля посольства Ізраїлю

Поліція Швеції вирішила посилити охорону будівель, які належать Ізраїлю або єврейській громаді країни, після повідомлень про стрілянину неподалік ізраїльського посольства та спроби нападу на нього.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опубліковане 17 травня повідомлення шведської поліції.

Поліція підтвердила, що в ніч проти п'ятниці біля посольства Ізраїлю у Стокгольмі сталась "підозріла стрілянина", яка може бути пов'язана зі спробою нападу на дипломатичну установу.

У зв'язку з цим поліція вирішила посилити заходи безпеки біля єврейських та ізраїльських об'єктів по всій країні.

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"Поліція тісно співпрацює зі Шведською службою безпеки та іншими органами влади, а також із представниками єврейської громади", – заявив у пресрелізі Пер Енгстрьом, голова поліцейського управління.

Раніше в п'ятницю телеканал TV4 повідомив, що 14-річний хлопець близько 2-ої ночі 17 травня намагався вистрілити в посольство й був затриманий, а протягом останнього тижня поліція Стокгольма запобігла двом подібним інцидентам.

Це не перші спроби нападу на ізраїльське посольство у Швеції. Наприкінці січня на територію диппредставництва кинули гострий небезпечний предмет, поліція розслідує цей інцидент як імовірний терористичний злочин.

З моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували понад 100 злочинів на ґрунті антисемітської ненависті – що в п'ять разів більше, ніж за той самий період роком раніше.