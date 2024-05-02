Между Германией и Швейцарией вступило в силу новое соглашение о борьбе с контрабандой

Новое немецко-швейцарское полицейское соглашение о борьбе с трансграничной контрабандой вступило в силу в среду.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Оно направлено на борьбу с терроризмом, насильственным экстремизмом, контрабандой людей и торговлей оружием.

Соглашение призвано улучшить трансграничное сотрудничество в борьбе с контрабандой, а также усилить борьбу с водителями, которые уклоняются от уплаты штрафов за превышение скорости в Швейцарии – при условии, что они не въезжали в страну повторно.

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Штрафы из стран за пределами ЕС, таких как Швейцария или Великобритания, ранее не могли быть принудительно исполнены в Германии.

Договор позволит офицерам обеих стран пересекать границу в чрезвычайных ситуациях, а также предусматривает создание офисов связи и совместных оперативных подразделений.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что это соглашение расширит сотрудничество между полицией двух стран.

"Новое соглашение расширяет наш инструментарий. Мы обеспечиваем более эффективный поиск подозреваемых и лучшую защиту свидетелей и жертв преступлений. Таким образом, мы укрепляем безопасность наших граждан", – добавила она.

Ранее бывший член Федерального совета Швейцарии Йозеф Дайс заявил, что членство в Европейском Союзе является единственным способом для страны достичь своих европейских целей.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 марта уполномочил Европейскую комиссию от имени всего ЕС провести переговоры по обновлению отношений со Швейцарией и одобрил соответствующие директивы.

Швейцарское правительство также утвердило новый мандат на переговоры с Брюсселем по модернизации отношений страны с Евросоюзом.