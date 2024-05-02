В Финляндии следом за Латвией произошло ощутимое землетрясение

В центральной части Финляндии утром 2 мая произошло землетрясение, ощутимое для людей.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Институте сейсмологии Университета Хельсинки сообщили, что подземные толчки магнитудой 2 произошли в Куусамо – в центрально-восточной части страны у границы с Россией – около 6 часов утра 2 мая.

Институт получил многочисленные сообщения от местных жителей. Некоторые люди проснулись из-за толчков, по описанию многих, это ощущалось как проезд возле дома большого грузовика.

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По словам сейсмолога Яри Корстрёма, для Финляндии это довольно значительное землетрясение. Однако подземные толчки не являются абсолютной редкостью – в стране ежегодно фиксируют одно-два незначительных землетрясения и в Куусамо они бывают чаще, чем в других местах страны.

Это вероятно связано с особенностями горной породы в регионе, где есть "слабые зоны" и трещины и время от времени могут случаться небольшие сдвиги.

Утром 30 апреля небольшое землетрясение зафиксировали в Латвии, а на Крите в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,2.