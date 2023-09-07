У Латвії пропонують значно посилити покарання за перевищення швидкості

Сейм Латвії передав на розгляд комітетам поправки до закону про дорожній рух, що передбачають підвищення штрафів за перевищення швидкості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Депутати від партії "Нова єдність" пропонують за перевищення швидкості на 61-70 км/год штрафувати водіїв на суму від 720 до 960 євро замість нинішніх 240-460 євро, а також позбавляти водійських прав на 12 місяців замість нинішніх шести місяців.

За таке ж перевищення швидкості в межах населеного пункту штраф збільшиться з 360-460 євро до 1040-1400 євро, а водій буде позбавлений прав на 24 місяці замість нинішніх 12 місяців.

У разі перевищення швидкості більш ніж на 70 км/год, незалежно від місця вчинення правопорушення і типу транспортного засобу, поправки передбачають штраф у розмірі 2000 євро і позбавлення водійських прав на 36 місяців.

Автори ініціативи наводять дані ради з безпеки дорожнього руху, згідно з якими щорічно понад 500 водіїв притягуються до відповідальності за перевищення швидкості на 60 км/год і більше.

Мета поправок – посилити покарання за умисну безвідповідальну і злісну поведінку на дорогах, коли водій значно перевищує швидкість, вказують автори ініціативи.

Нагадаємо, у липні парламент Австрії схвалив законопроєкт, який дозволить владі конфісковувати автомобілі, водії яких значно перевищили швидкість.

А в Естонії розпочнеться тестування системи заміру середньої швидкості, щоб вирішити, чи впроваджувати її у майбутньому для контролю швидкості водіїв.