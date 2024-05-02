В Латвии увеличат штрафы за грубое превышение скорости до 2000 евро

Сейм Латвии 2 мая принял в окончательном чтении поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают ужесточение наказаний за серьезные нарушения скоростного режима на дорогах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Поправки к закону предусматривают, что за превышение скорости от 61 до 70 км/ч водители мопедов, мотоциклов, легковых автомобилей и грузовых авто, масса которых не превышает 7,5 тонны, могут быть наказаны в виде штрафа в сумме от 720 до 960 евро (сейчас – 360-480 евро) и лишение водительских прав на девять месяцев (сейчас – шесть месяцев).

В случае, если подобное нарушение скорости будет допущено в жилом месте, планируется применять денежный штраф в размере от 1040 до 1400 евро (сейчас – 540-680 евро) и лишать водительских прав на срок от девяти до 12 месяцев (сейчас – 12 месяцев).

Реклама:

В случаях, когда скорость была превышена более чем на 70 км/ч, будет применяться штраф от 1400 до 2000 евро. При этом водителя будут лишать прав на срок от 12 до 36 месяцев. Эта норма будет касаться всех транспортных средств, независимо от массы.

За вождение транспортного средства в случае, если водительские права были временно отобраны, придется заплатить штраф в размере от 280 до 700 евро.

Законодательные изменения в Латвии также потребуют от водителей велосипедов и электросамокатов иметь при себе водительские документы, в дополнение к водителям автотранспорта.

Напомним, в прошлом году парламент Австрии одобрил законопроект, позволяющий властям конфисковывать автомобили, водители которых значительно превысили скорость.