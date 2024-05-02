Демонстранты перекрыли автомобильное движение в Тбилиси

Несколько десятков человек, выступающих против закона об "иноагентах", в четверг вечером перекрыли автомобильное движение в Тбилиси.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Протестующие собрались на площади Героев в Тбилиси и перекрыли автомобильное движение. Часть водителей выражают им поддержку.

ФОТО: RFE/RL Реклама:

Ранее полиция пыталась оттеснить активистов из проезжей части. По информации СМИ, стражи порядка задержали одного из участников акции.

В МВД Грузии говорят, что по закону "О собраниях и манифестациях", запрещается искусственно перекрывать проезжую часть транспорта, а также создавать умышленные препятствия движению транспорта.

ФОТО: RFE/RL

Противники закона об "иноагентах" в эти минуты уже традиционно собираются у парламента Грузии.

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит резонансный законопроект в третьем чтении примерно через две недели.

Гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман в четверг предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иноагентах" неприемлем и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако пора изменить ситуацию все еще есть.

В среду, после применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах", евродепутат Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС.

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