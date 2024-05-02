Грузинская полиция начала задерживать активистов, перекрывших движение в Тбилиси

В четверг вечером грузинская полиция начала задерживать демонстрантов против закона об "иноагентах", перекрывших автомобильное движение в Тбилиси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

На площади Героев в Тбилиси, где проходит акция против закона "об иноагентах", были задержаны несколько протестующих. Скольких – не уточняют. Это место демонстрации – одна из главных транспортных артерий грузинской столицы.

Митингующие перекрыли дорогу, после чего были задержаны. В грузинском МВД ранее предупреждали, что правоохранители будут реагировать на попытки помешать автомобильному движению.

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Акция протеста проходит в это время и возле здания парламента на проспекте Руставели – там собрались тысячи человек.

Меры безопасности у парламента ужесточены. Во двор законодательного органа мобилизованы спецназовцы.

Резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях.

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

Гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман в четверг предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иноагентах" неприемлем и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако пора изменить ситуацию все еще есть.

В среду после применения насилия силовиками в Тбилиси против митингующих в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС.

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