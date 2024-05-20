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Мелоні критикують за привітання засудженого злочинця, якого повернули в Італію

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 16:34 — Марія Ємець

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні опинилася під хвилею критики після того, як особисто вітала в аеропорту під Римом засудженого злочинця, якого повернули до Італії із США.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Італійця Енріко "Кіко" Форті засудили у США до довічного позбавлення волі у 2000 році за вбивство готельєра Дейла Пайка. 

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Попереднім урядам Італії не вдавалось домовитися про його повернення у рідну країну через сумніви в США у тому, чи він там не вийде з-за ґрат достроково, оскільки в Італії виникли б правові підстави для скорочення терміну. Зрештою у березні 2024 року Мелоні оголосила про домовленість щодо екстрадиції Форті.  

У травні літак з Форті приземлився на військовому аеродромі Пратіка ді Маре неподалік Рима. Прем’єрка особисто поїхала зустрічати його. 

"Кіко Форті повернувся в Італію. Пишаюся роботою італійського уряду. Хочу ще раз подякувати італійським дипломатам та органам влади у США за співпрацю", – написала Мелоні, додавши фото з Форті. 

В Італії у багатьох викликало питання про те, як Форті приймали після повернення, зважаючи на його статус.

"Його вітали з усіма почестями, не вистачало хіба що червоної доріжки… Те, що цей уряд зробив цю роботу – це добре, але те, що зробила прем’єрка Мелоні – це неприйнятно", – зазначив сенатор від лівоцентристської "Демократичної партії" Вальтер Веріні. 

У газеті Il Fatto Quotidiano вийшла колонка з цього приводу, автор якої висловив нерозуміння форматом зустрічі Енріко Форті. 

"Можна зрозуміти виправдане задоволення результатом дипломатичної операції… Але мені незрозуміло, чому шукати нагоду для піару у тому, щоб урочисто зустрічати особу, яку визнали винною, навіть якщо він завжди наполягав на своїй невинуватості", – зазначив автор Леонардо Ботта.

На початку 2023 року Мелоні опинилася під хвилею критики за співи на ювілеї її соратника Сальвіні на тлі жалоби за мігрантами, що потонули у Середземному морі. 

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Італія
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