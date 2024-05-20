Мелоні критикують за привітання засудженого злочинця, якого повернули в Італію
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні опинилася під хвилею критики після того, як особисто вітала в аеропорту під Римом засудженого злочинця, якого повернули до Італії із США.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
Італійця Енріко "Кіко" Форті засудили у США до довічного позбавлення волі у 2000 році за вбивство готельєра Дейла Пайка.
Попереднім урядам Італії не вдавалось домовитися про його повернення у рідну країну через сумніви в США у тому, чи він там не вийде з-за ґрат достроково, оскільки в Італії виникли б правові підстави для скорочення терміну. Зрештою у березні 2024 року Мелоні оголосила про домовленість щодо екстрадиції Форті.
У травні літак з Форті приземлився на військовому аеродромі Пратіка ді Маре неподалік Рима. Прем’єрка особисто поїхала зустрічати його.
"Кіко Форті повернувся в Італію. Пишаюся роботою італійського уряду. Хочу ще раз подякувати італійським дипломатам та органам влади у США за співпрацю", – написала Мелоні, додавши фото з Форті.
Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 18, 2024
Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione. pic.twitter.com/EiPDtb854L
В Італії у багатьох викликало питання про те, як Форті приймали після повернення, зважаючи на його статус.
"Його вітали з усіма почестями, не вистачало хіба що червоної доріжки… Те, що цей уряд зробив цю роботу – це добре, але те, що зробила прем’єрка Мелоні – це неприйнятно", – зазначив сенатор від лівоцентристської "Демократичної партії" Вальтер Веріні.
У газеті Il Fatto Quotidiano вийшла колонка з цього приводу, автор якої висловив нерозуміння форматом зустрічі Енріко Форті.
"Можна зрозуміти виправдане задоволення результатом дипломатичної операції… Але мені незрозуміло, чому шукати нагоду для піару у тому, щоб урочисто зустрічати особу, яку визнали винною, навіть якщо він завжди наполягав на своїй невинуватості", – зазначив автор Леонардо Ботта.
На початку 2023 року Мелоні опинилася під хвилею критики за співи на ювілеї її соратника Сальвіні на тлі жалоби за мігрантами, що потонули у Середземному морі.