Мелоні критикують за привітання засудженого злочинця, якого повернули в Італію

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні опинилася під хвилею критики після того, як особисто вітала в аеропорту під Римом засудженого злочинця, якого повернули до Італії із США.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Італійця Енріко "Кіко" Форті засудили у США до довічного позбавлення волі у 2000 році за вбивство готельєра Дейла Пайка.

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Попереднім урядам Італії не вдавалось домовитися про його повернення у рідну країну через сумніви в США у тому, чи він там не вийде з-за ґрат достроково, оскільки в Італії виникли б правові підстави для скорочення терміну. Зрештою у березні 2024 року Мелоні оголосила про домовленість щодо екстрадиції Форті.

У травні літак з Форті приземлився на військовому аеродромі Пратіка ді Маре неподалік Рима. Прем’єрка особисто поїхала зустрічати його.

"Кіко Форті повернувся в Італію. Пишаюся роботою італійського уряду. Хочу ще раз подякувати італійським дипломатам та органам влади у США за співпрацю", – написала Мелоні, додавши фото з Форті.

Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano.

Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione. pic.twitter.com/EiPDtb854L — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 18, 2024

В Італії у багатьох викликало питання про те, як Форті приймали після повернення, зважаючи на його статус.

"Його вітали з усіма почестями, не вистачало хіба що червоної доріжки… Те, що цей уряд зробив цю роботу – це добре, але те, що зробила прем’єрка Мелоні – це неприйнятно", – зазначив сенатор від лівоцентристської "Демократичної партії" Вальтер Веріні.

У газеті Il Fatto Quotidiano вийшла колонка з цього приводу, автор якої висловив нерозуміння форматом зустрічі Енріко Форті.

"Можна зрозуміти виправдане задоволення результатом дипломатичної операції… Але мені незрозуміло, чому шукати нагоду для піару у тому, щоб урочисто зустрічати особу, яку визнали винною, навіть якщо він завжди наполягав на своїй невинуватості", – зазначив автор Леонардо Ботта.



На початку 2023 року Мелоні опинилася під хвилею критики за співи на ювілеї її соратника Сальвіні на тлі жалоби за мігрантами, що потонули у Середземному морі.