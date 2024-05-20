Мелони критикуют за торжественное приветствие осужденного преступника, которого вернули в Италию

Премьера Италии Джорджию Мелони подвергли критике после того, как она лично приветствовала в аэропорту возле Рима осужденного преступника, которого вернули в Италию из США.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Итальянца Энрико "Кико" Форти приговорили в США к пожизненному лишению свободы в 2000 году за убийство отельера Дейла Пайка.

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Предыдущим правительствам Италии не удавалось договориться о его возвращении в родную страну из-за сомнений в США в том, не выйдет ли он там из-за решетки досрочно, поскольку в Италии возникли бы правовые основания для сокращения срока. Наконец в марте 2024 года Мелони объявила о договоренности об экстрадиции Форти.

В мае самолет с Форти приземлился на военном аэродроме Пратика ди Маре неподалеку от Рима. Премьер лично поехала встречать его.

"Кико Форти вернулся в Италию. Горжусь работой итальянского правительства. Хочу еще раз поблагодарить итальянских дипломатов и органы власти в США за сотрудничество", – написала Мелони, добавив фото с Форти.

Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano.

Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione. pic.twitter.com/EiPDtb854L — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 18, 2024

В Италии у многих вызвало вопросы то, как Форти принимали после возвращения, учитывая его статус.

"Его приветствовали со всеми почестями, не хватало разве что красной дорожки... То, что это правительство сделало эту работу – это хорошо, но то, что сделала премьер Мелони – это неприемлемо", – отметил сенатор от левоцентристской "Демократической партии" Вальтер Верини.

В газете Il Fatto Quotidiano вышла колонка по этому поводу, автор которой выразил непонимание форматом встречи Энрико Форти.

"Можно понять оправданное удовлетворение результатом дипломатической операции... Но мне непонятно, почему искать возможность для пиара в том, чтобы торжественно встречать человека, которого признали виновным, даже если он всегда настаивал на своей невиновности", – отметил автор Леонардо Ботта.

В начале 2023 года Мелони оказалась под волной критики за пение на юбилее ее соратника Сальвини на фоне траура по мигрантам, утонувшим в Средиземном море.