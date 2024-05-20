Вероятный кандидат в премьеры Нидерландов отказался от должности из-за скандала

Нидерландский политик Рональд Пластерк, который фигурировал среди вероятных кандидатов на должность премьер-министра, отказался от должности после того, как оказался в центре спора из-за патента на лечение рака.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии газете De Telegraaf.

До политической карьеры Пластерк возглавлял медицинский центр в Амстердаме. На прошлой неделе нидерландские СМИ сообщили, что он якобы присвоил себе патент на лечение рака, к которому приложился исследователь Кес Пунт, и заработал на этом миллионы евро.

В публикациях утверждалось, что компания Пластерка намеренно фальсифицировала бухгалтерские документы и допустила ошибки в патентной заявке, что может привести к ее отмене.

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Сам политик отверг обвинения, но признал, что они могут "помешать моему возможному исполнению обязанностей премьер-министра" Нидерландов.

"Я больше не могу стать лидером Кабинета министров (правительства. – Ред.). Я благодарю многих людей, которые выразили мне свое доверие. Наконец, я верю, что появится этот Кабинет министров, который имеет хорошие планы для страны", – сказал Пластерк.

Местные СМИ ранее писали, что Рональд Пластерк был фаворитом Герта Вилдерса – лидера ультраправой Партии свободы, крупнейшей в нижней партии парламента Нидерландов – на должность премьера, хотя публично этого не объявлял.

На прошлой неделе четыре нидерландские партии, в том числе и Партия свободы Вилдерса, которые с конца ноября вели переговоры о новой коалиции после парламентских выборов, договорились о формировании правительства.

Коалиционные переговоры достигли большего прогресса с тех пор, как лидер Партии свободы несколько смягчил свою радикальную риторику и согласился не быть премьер-министром, чтобы сформировать коалицию.

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