В Греции судят 9 египтян за аварию судна, в которой погибли сотни мигрантов

Во вторник перед судом в Греции предстанут девять египтян по обвинению в причинении кораблекрушения, которое унесло жизни сотен мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Обвиняемым, большинству из которых около 20 лет, грозит пожизненное заключение, если их признают виновными по нескольким уголовным обвинениям в затоплении рыболовецкого траулера "Адриана" в июне прошлого года.

Международные правозащитные группы утверждают, что их право на справедливое судебное разбирательство под угрозой, ведь им грозит вынесение приговора еще до завершения расследования действий греческой береговой охраны во время ее попытки спасения мигрантов.

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Считается, что вместе с рыболовецким траулером, который направлялся из Ливии в Италию, пошли на дно более 500 человек. После затопления судна спасли 104 человека – в основном мигрантов из Сирии, Пакистана и Египта, еще 82 тела были найдены.

Власти заявляют, что обвиняемые были идентифицированы другими выжившими, а обвинения основываются на их показаниях.

Греция лежит на одном из самых популярных маршрутов в Европейский Союз для людей, которые бегут от войны и бедности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Многие из них переправляются на восточные острова Эгейского моря с соседнего турецкого побережья, другие пытаются обойти Грецию и направляются из Северной Африки в Италию более длинным и более опасным средиземноморским маршрутом.

На прошлой неделе более полусотни мигрантов были спасены в 33 морских милях к юго-западу от критского острова Гавдос.

Ранее в Средиземном море к югу от греческого острова Крит спасли 42 человека, но еще трое считаются пропавшими без вести после того, как лодка, которая, предположительно, перевозила мигрантов, подала сигнал бедствия.

В конце апреля власти греческого острова Самос сообщили, что один мигрант погиб и еще 25 нелегалов спасли с затонувшей лодки, которая отплыла от соседнего побережья Турции.