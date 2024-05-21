Польского экс-судью, сбежавшего в Беларусь, объявляют в международный розыск
Польского экс-судью Томаша Шмидта, который недавно сбежал в Беларусь за "политическим убежищем", в ближайшее время официально объявят в международный розыск через Интерпол.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Подготовка и перевод всех необходимых документов якобы уже завершены и их должны в течение вторника передать Интерполу.
После введения в базу данных информация о розыске Шмидта с целью ареста станет доступной для полиции и пограничников всех 196 стран-членов организации.
Напомним, на прошлой неделе Окружной суд Варшавы заочно арестовал Шмидта на три месяца по подозрениям в работе на иностранные спецслужбы.
Национальная прокуратура Польши ранее начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку. Его также лишили статуса судьи.
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