Президент Литвы не удивится попыткам диверсий в стране по заказу РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что попытки диверсий в стране в нынешних обстоятельствах не являются чем-то неожиданным и подозрительные случаи могут повторяться.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в контексте недавнего поджога магазина IKEA в Вильнюсе.

В радиоэфире президента спросили, владеет ли он более подробной информацией об инциденте. Президент не стал этого раскрывать, но отметил, что подобные случаи могут случаться в будущем, поскольку заблаговременно выявить и сорвать такие планы непросто.

Науседа отметил, что тем более сложно установить связь между каким-то поджогом и политическим заказом из России.

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"К сожалению, мы располагаем информацией, что подобные случаи диверсий могут повторяться", – сказал президент, добавив, что целью такого заказа может быть усиление тревоги населения и дестабилизация.

Напомним, в апреле в Польше поймали подозреваемых в избиении в Вильнюсе представителя российской оппозиции Леонида Волкова.

Премьер Польши на этой неделе сообщил о задержании девяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

В Эстонии созывают совет гособороны для обсуждения диверсий и операций влияния России.