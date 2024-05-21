Кулеба предложил партнерам альтернативу сбиванию российских ракет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе Киева к союзникам сбивать российские ракеты со своей территории и отметил, что если они не хотят этого делать – есть альтернатива.

Об этом Кулеба сказал на брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Кулеба сказал, что Украина просит партнеров перехватывать российские ракеты над украинской территорией.

"Нет ни одного юридического, безопасностного или морально аргумента, который стоит на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорят о том, что такие действия были бы эскалацией, – манипулируют", – заявил министр.

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"Мы уже много раз слышали аргумент о необходимости избежания эскалации, но за последние два года единственной стороной, которая занимается эскалацией, является Российская Федерация. Поэтому первое: мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты... перехватывались бы с территории стран наших партнеров", – добавил Кулеба.

Как он отметил, если партнеры отказываются сбивать российские ракеты, то этому есть альтернатива.

"Просто предоставьте тогда, если вы не хотите сделать это, все необходимые для этого средства. Мы разместим их на территории Украины и будем сами перехватывать эти ракеты. Это системы ПВО, боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями.

А занимать позицию, при которой мы и ПВО не передадим, и не будем поддерживать сбивание российских ракет с нашей территории над территорией Украины – это и есть позиция умиротворения агрессора", – отметил министр.

Президент Владимир Зеленский накануне в интервью Reuters настоял, что государства НАТО могли бы сбивать российские ракеты над Украиной.

Ранее президент выражал непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.