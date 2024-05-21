Рейс из Корсики в Париж аварийно сел на полпути из-за проблем с мотором

Авиарейс из французской Корсики в Париж вынужден был приземлиться на полпути из-за проблем с мотором.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в понедельник 20 мая с рейсом Air Corsica, следовавшим из административного центра Корсики Аяччо в аэропорт Орли под Парижем.

На половине пути самолет прервал полет и сел в аэропорту Лиона.

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L’ultime Airbus A320neo d’Air Corsica F-HXKC a connu un problème technique aujourd’hui. Au moteur semble t-il. L’avion a du atterrir à Lyon au lieu d’Orly. Un immense respect aux pilotes XK qui ont su gérer cette situation. On espère que ce n’est pas trop grave pour F-HXKC. pic.twitter.com/7HJk3LR9Hy — Corsica Aero (@CorsicaAero) May 20, 2024

"Рейс Аяччо-Орли XK776 в 19:05 20 мая столкнулся с падением давления масла в одном из моторов. В связи с инцидентом экипаж выполнил отключение мотора согласно технической процедуре производителя и безопасно направил самолет в ближайший аэропорт", – сообщила компания в комментарии Le Figaro.

Пассажиров довезли до конечного пункта назначения автобусами, с задержкой на много часов. Обратный рейс на Корсику, который должен был выполнить этот же самолет, отменили, а пассажирам с него предложили лететь во вторник.

Air Corsica извинилась за эти неудобства, отметив, что речь идет об очень редком и непредсказуемом инциденте. Там также отметили, что самолет был совсем новым и начал выполнять рейсы 30 апреля, возможные причины проблемы будут выяснять с производителем Airbus.

В апреле сообщали о "странном" случае с рейсом из Парижа в Ниццу: вскоре перед прибытием он развернулся и улетел обратно из-за "технических проблем".

В начале апреля рейсу из Германии в США пришлось развернуться назад из-за неисправности туалетов.