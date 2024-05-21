Пісторуіс запевнив Латвію у військовій підтримці з боку Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив партнера по НАТО Латвію під час візиту до цієї балтійської країни у військовій підтримці з боку Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Перебуваючи на базі ВПС в місті Лієлварде, Пісторіус сказав, що "безпека країн Балтії – це наша безпека".

На місці міністра поінформували про розміщення німецьких пілотів для захисту повітряного простору Естонії, Латвії і Литви, які межують з Росією.

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"Наша співпраця є міцною. Німеччина і надалі залишатиметься прихильницею повітряного спостереження в країнах Балтії", – заявив Пісторіус після зустрічі зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом, який, своєю чергою, подякував Німеччині за керівництво місією.

Раніше того ж дня Пісторіус спостерігав, як два німецькі винищувачі "Єврофайтер" в Лієлварде провели тренувальний політ. Ці винищувачі призначені для захисту повітряного простору НАТО від літаків-порушників і можуть злетіти в повітря за 15 хвилин.

Естонія, Латвія і Литва не мають власних винищувачів. Їхні союзники по НАТО на ротаційній основі забезпечують безпеку повітряного простору Балтії відтоді, як ці країни вступили до Альянсу в 2004 році.

За даними ВПС Німеччини, з березня її винищувачі 13 разів піднімалися в повітря і ідентифікували російські військові літаки над Балтійським морем.

ВПС Німеччини розмістили п'ять винищувачів "Єврофайтер" і близько 200 солдатів на військовому аеродромі, розташованому приблизно за 60 кілометрів на південний схід від столиці Латвії Риги.

Раніше повідомляли, що кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25% у першому кварталі 2024 року.

На початку травня польські винищувачі піднімались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.