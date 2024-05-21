Писторуис заверил Латвию в военной поддержке со стороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заверил партнера по НАТО Латвию во время визита в эту балтийскую страну в военной поддержке со стороны Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Находясь на базе ВВС в городе Лиелварде, Писториус сказал, что "безопасность стран Балтии – это наша безопасность".

На месте министра проинформировали о размещении немецких пилотов для защиты воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, которые граничат с Россией.

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"Наше сотрудничество является прочным. Германия и в дальнейшем будет оставаться сторонницей воздушного наблюдения в странах Балтии", – заявил Писториус после встречи со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, который, в свою очередь, поблагодарил Германию за руководство миссией.

Ранее в тот же день Писториус наблюдал, как два немецких истребителя "Еврофайтер" в Лиелварде провели тренировочный полет. Эти истребители предназначены для защиты воздушного пространства НАТО от самолетов-нарушителей и могут взлететь в воздух за 15 минут.

Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей. Их союзники по НАТО на ротационной основе обеспечивают безопасность воздушного пространства Балтии с тех пор, как эти страны вступили в Альянс в 2004 году.

По данным ВВС Германии, с марта ее истребители 13 раз поднимались в воздух и идентифицировали российские военные самолеты над Балтийским морем.

ВВС Германии разместили пять истребителей "Еврофайтер" и около 200 солдат на военном аэродроме, расположенном примерно в 60 километрах к юго-востоку от столицы Латвии Риги.

Ранее сообщалось, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25% в первом квартале 2024 года.

В начале мая польские истребители поднимались в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем.