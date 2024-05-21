Министра обороны Италии снова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Итальянского министра обороны Гвидо Крозетто вечером 21 мая увезли на скорой для обследования после того, как ему стало плохо на заседании совещательного оборонного органа страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Крозетто был вынужден досрочно покинуть заседание Высшего совета обороны Италии и был госпитализирован в отделение скорой помощи больницы Сан-Карло-ди-Нанси.

Это то самое учреждение, куда министр обороны Италии попал в феврале с перикардитом, после чего был госпитализирован в кардиологический центр больницы.

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Дополнено. По данным газеты Il Messaggero, во время обследования у Крозетто подтвердили легкую форму перикардита, повреждений сердца не подтвердили.

Заместитель лидера парламентской группы партии власти "Вперед, Италия!" Альфредо Антониоцци и вице-премьер правительства, лидер коалиционной партии "Лига" Маттео Сальвини выразили Крозетто пожелания скорейшего выздоровления.

К ним присоединились и представители оппозиции, в частности из "Движения пяти звезд" и центристской партии "Действие".

Как сообщалось, Италия может утвердить девятый пакет военной помощи Украине до саммита "Группы семи" в середине июня, причем в него может войти система противовоздушной обороны SAMP/T.