ЗМІ: Ірландія в середу оголосить про визнання Палестинської держави

Ірландський уряд має оголосити про визнання палестинської держави в середу, проти чого рішуче виступає Ізраїль.

Про це Reuters повідомило джерело, знайоме з цим питанням, передає "Європейська правда".

Члени Європейського Союзу Ірландія, Іспанія, Словенія і Мальта протягом останніх тижнів вказували, що планують зробити визнання, можливо, в скоординованій заяві, стверджуючи, що рішення про дві держави має важливе значення для тривалого миру в регіоні.

Ці зусилля докладаються на тлі зростаючої кількості жертв у Газі внаслідок наступу Ізраїлю з метою розгрому ХАМАС, що спонукає до закликів у всьому світі до припинення вогню і пошуку довготривалого рішення для досягнення миру в регіоні.

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З 1988 року 139 з 193 країн-членів ООН визнали палестинську державність.

Ірландський уряд заявив, що визнання доповнить мирні зусилля і підтримає рішення про дві держави.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у вівторок застерегло від цього кроку, заявивши в X (Twitter), що визнання "призведе до зростання тероризму, нестабільності в регіоні і поставить під загрозу будь-які перспективи миру".

У вівторок ввечері ірландський уряд заявив, що прем'єр-міністр і міністр закордонних справ поспілкуються з пресою в середу вранці, але не повідомив, про що буде йти мова.

Нагадаємо, раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Іспанія, Ірландія та деякі інші країни-члени Європейського Союзу планують визнати Палестинську державу 21 травня.

Норвегія, яка не є членом ЄС, також заявляла про готовність до визнання Палестинської держави.