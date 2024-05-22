СМИ: Ирландия в среду объявит о признании Палестинского государства

Ирландское правительство должно объявить о признании палестинского государства в среду, против чего решительно выступает Израиль.

Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Члены Европейского Союза Ирландия, Испания, Словения и Мальта в течение последних недель указывали, что планируют сделать признание, возможно, в скоординированном заявлении, утверждая, что решение о двух государствах имеет важное значение для длительного мира в регионе.

Эти усилия предпринимаются на фоне растущего количества жертв в Газе в результате наступления Израиля с целью разгрома ХАМАС, что побуждает к призывам во всем мире к прекращению огня и поиску долговременного решения для достижения мира в регионе.

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С 1988 года 139 из 193 стран-членов ООН признали палестинскую государственность.

Ирландское правительство заявило, что признание дополнит мирные усилия и поддержит решение о двух государствах.

Министерство иностранных дел Израиля во вторник предостерегло от этого шага, заявив в X (Twitter), что признание "приведет к росту терроризма, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира".

Во вторник вечером ирландское правительство заявило, что премьер-министр и министр иностранных дел пообщаются с прессой в среду утром, но не сообщило, о чем будет идти речь.

Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и некоторые другие страны-члены Европейского Союза планируют признать Палестинское государство 21 мая.

Норвегия, которая не является членом ЕС, также заявляла о готовности к признанию Палестинского государства.