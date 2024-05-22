В Сенате Чехии предупредили о российских операциях, угрожающих выборам в ЕС

Российское влияние и дезинформационные кампании в ЕС представляют значительную угрозу для честности предстоящих выборов в Европейский парламент.

Так считает Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Вывод комитета объявил его председатель, сенатор Павел Фишер. Вывод комитета появился после недавних разоблачений о деятельности медиакомпании Voice of Europe, которая распространяла российскую пропаганду в ЕС и недавно была внесена в санкционный список ЕС.

По мнению комитета, российское вмешательство не только ставит под угрозу свободное принятие решений, но и является недопустимым нарушением прав граждан Европейского Союза.

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Говоря о Voice of Europe, Фишер заявил, что "эта медиакомпания пыталась влиять на публичные дебаты в Чехии и других странах ЕС за деньги Российской Федерации, работала против интересов Чешской Республики и систематически распространяла российскую пропаганду".

Сенатский комитет получил информацию о Voice of Europe непосредственно от Чешской службы информации по вопросам безопасности во время закрытого заседания, пояснил он.

В своем заключении комитет также выразил обеспокоенность тем, что Словакия предоставила международную защиту пророссийскому политику и медиамагнату, который стоит за Voice of Europe, Артему Марчевскому: "Это действовало против интересов безопасности Чешской Республики", – добавил Фишер.

Сенатский комитет также обсудил текущее расследование взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт Voice of Europe использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия тоже ввела санкции.

Кроме того, бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, которые предоставили разведывательные службы.