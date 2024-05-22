Сильні дощі затопили литовську Клайпеду

Надзвичайно сильний дощ у вівторок ввечері занурив вулиці Клайпеди – третього найбільшого міста Литви – під воду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

На кадрах, якими ділилися у соцмережах жителі міста на Балтійському узбережжі, видно, як водії намагаються проїхати вулицями, що перетворилися на річки. На одній з вулиць автомобілі були наполовину занурені у воду.

фото з сайту lrt

"Це майже апокаліптично", – писали люди в соціальних мережах після зливи у Клайпеді.

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Увечері працівники водоканалу вийшли на вулиці, намагаючись вирішити ситуацію на найпроблемніших вулицях Клайпеди.

фото з сайту lrt

Прессекретарка муніципальної водопровідної компанії Klaipėdos Vanduo Юстина Казрагіте повідомила, що найбільше від зливи у вівторок постраждала південна частина портового міста.

За її словами, жодних несправностей в установках компанії не було зафіксовано, і мешканці не відчують довготривалих незручностей.

Сильний вітер, град, зливи і паводки спричинили хаос по всій Сербії у вівторок, одна людина загинула, коли дерево впало на її автомобіль.

Величезна кількість опадів спричинила повені, зсуви і затоплення вулиць і підвалів у Німеччині минулого тижня. Влада Саарланду заявила, що такі зливові паводки трапляються лише раз на 20-50 років.