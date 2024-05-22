Сильные дожди затопили литовскую Клайпеду

Чрезвычайно сильный дождь во вторник вечером погрузил улицы Клайпеды – третьего крупнейшего города Литвы – под воду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

На кадрах, которыми делились в соцсетях жители города на Балтийском побережье, видно, как водители пытаются проехать по улицам, превратившимся в реки. На одной из улиц автомобили были наполовину погружены в воду.

фото с сайта lrt

"Это почти апокалиптически", – писали люди в социальных сетях после ливня в Клайпеде.

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Вечером работники водоканала вышли на улицы, пытаясь решить ситуацию на самых проблемных улицах Клайпеды.

фото с сайта lrt

Пресс-секретарь муниципальной водопроводной компании Klaipėdos Vanduo Юстина Казрагите сообщила, что больше всего от ливня во вторник пострадала южная часть портового города.

По ее словам, никаких неисправностей в установках компании не было зафиксировано, и жители не почувствуют долговременных неудобств.

Сильный ветер, град, ливни и паводки вызвали хаос по всей Сербии во вторник, один человек погиб, когда дерево упало на его автомобиль.

Огромное количество осадков вызвало наводнения, оползни и затопление улиц и подвалов в Германии на прошлой неделе. Власти Саарланда заявили, что такие ливневые паводки случаются лишь раз в 20-50 лет.