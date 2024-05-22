"Газпром" может остановить поставки газа в Австрию
Австрийская нефтегазовая группа OMV предупредила трейдеров, что решение европейского суда может прервать ее платежи "Газпрому", из-за чего поставки российского газа в Австрию оказались под угрозой.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.
Неспособность вовремя рассчитаться с подконтрольным Кремлю газовым гигантом, скорее всего, приведет к прерыванию поставок, заявила OMV поздно вечером во вторник.
За последние семь месяцев "Газпром" покрывал более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 года.
Предупреждение OMV следует из "решения иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией".
Если австрийские суды выполнят это решение, что может привести к срыву платежей OMV, "вполне вероятно, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа", говорится в заявлении.
OMV заявила, что не знает, может ли такое принудительное исполнение решения произойти и когда именно.
Прекращение российских поставок может привести к краткосрочному росту цен, предупредил австрийский регулятор E-Control. Однако адекватные альтернативы поставки и высокие уровни хранения означают, что страна должна иметь достаточное предложение топлива до 2026 года.
Напомним, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале объявила о намерении принять меры по прекращению импорта российского газа, в частности для расторжения долгосрочного контракта энергетической компании OMV с "Газпромом".
Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив.